Detektiv verfolgt und stellt in Wolfsburg Ladendieb

Einen 22-jährigen mutmaßlichen Ladendieb hat die Polizei am Dienstagmittag in der Wolfsburger Innenstadt vorläufig festgenommen. Dem 22-Jährigen wird zusammen mit einem noch flüchtigen Komplizen gemeinschaftlicher Ladendiebstahl in einem Kaufhaus in der Porschestraße vorgeworfen, wie die Polizei mitteilt.

Gerichtsverfahren bereits eröffnet

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde gegen den dringend tatverdächtigen Beschuldigten bereits am Mittwoch das Gerichtsverfahren eröffnet. Die Strafprozessordnung ermögliche dieses beschleunigte Verfahren bei Sachverhalten mit einer einfachen Beweislage, um in diesen Fällen eine schnelle Abwicklung des Strafverfahrens zu erreichen.

Diebstahlsicherung am Geschäftsausgang ertönt

Den Ermittlungen nach beobachteten Angestellte des Kaufhauses, wie das Duo diverse Bekleidungsstücke in einen mitgeführten Rucksack steckte. Als die Tatverdächtigen mit dem inzwischen prall gefüllten Rucksack das Geschäft ohne zu bezahlen verließen, ertönte die Diebstahlsicherung am Geschäftsausgang. Danach nahm der Ladendetektiv die Verfolgung des Duos auf, alarmierte die Polizei und hielt stets Kontakt zur Einsatzzentrale.

Detektiv schneidet dem Flüchtenden den Weg ab und hält ihn fest

Dadurch war es den Polizisten möglich, in der Porschestraße in der Nähe des Busbahnhofs vor die Verdächtigen zu fahren, die daraufhin sofort wegliefen. Da die Beamten dem 22-Jährigen dicht auf den Fersen waren, gelang es dem Detektiv, dem Flüchtenden den Weg abzuschneiden und ihn festzuhalten, während sein Komplize entkam. Die Polizisten fixierten den Verdächtigen mit Handschellen. Im Anschluss verbrachte er die Nacht in Polizeigewahrsam.

Bei dem 22-Jährigen stellten die Einsatzkräfte zwei Hoodies im Wert von knapp 40 Euro sicher. Eine Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen verlief jedoch ohne Erfolg.

red