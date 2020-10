Zwischen Stillstand und Hektik: 15 Jahre Kunst im Bahnhof

Der Bahnhof: Symbol von Bewegung, von Veränderung, von Wandelbarkeit. Zehntausende Menschen jeden Tag, die ihn durchstreifen, die hindurchhetzen auf dem Weg zum nächsten Termin, die ungeduldig lange Minuten oder gar Stunden darin warten. Auf den nächsten Zug, auf den Transport zu einem anderen, neuen Ort. Der Bahnhof, ein Ort des Transits, der Fluktuation, kein Ort zum müßigen Verweilen. Außer der Zug kommt zu spät.

Warum also gerade hier Kunst präsentieren, die ja gerade Muße verlangt, um sich auf sie einzulassen? Vor 15 Jahren trafen die Deutsche Bahn und die Städtische Galerie diese Entscheidung. Mit der Kunststation wurde eine Insel mitten im Bahnhofsgebäude geschaffen, in der Wartende, Reisende und Besuchende auf Kunst treffen, wo man sie nicht erwartet. „Der Bahnhof feierte damals Jubiläum“, erzählt Marcus Körber, stellvertretender Direktor und Kurator der Städtischen Galerie, „im Zuge dessen kam man ins Gespräch, wie man den Ort aufwerten könnte.“

2019 wurde Künstlerin Sinta Werner in die Kunststation eingeladen. Unser Bild zeigt (von links): Ratsherr Ingolf Viereck, Susanne Pfleger (Städtische Galerie), Sinta Werner, Hans-Dieter Brand (Neuland) und Uwe Seel (Deutsche Bahn). Foto: Sebastian Priebe / regios24

Kunst im öffentlichen Raum zu zeigen, hat in Wolfsburg Tradition: Nicht nur die Künstler der „Schloßstraße 8“ prägten seit ihrem Einzug ins Schloss in den 1960er Jahren das Stadtbild, auch international bekannte Künstler wie Tony Cragg mit seinen „Early Forms“ am Kunstmuseum ziehen die Blicke von Wolfsburgern wie auch von Gästen der Stadt auf sich. Und so ist die Kunststation eine Weiterentwicklung dieser Tradition, meint Marcus Körber: „In der Eingangshalle zur Stadt Kunst zu zeigen, ist ein Statement“, sagt er.

Seit 2005 wurden zahlreiche Künstler für mehr als zwei Dutzend temporärer Ausstellungen eingeladen. Was sie vereint: Jeder von ihnen musste und muss sich mit der einzigen künstlerischen Konstante der Kunststation auseinandersetzen. Dem Bodenkunstwerk von Daniel Buren. Sein Gitternetz aus schwarzen Quadraten, voneinander abgesetzt durch weiße Streifen, durchläuft das ganze Gebäude. Mehr als 20.000 Menschen laufen jeden Tag über das Werk des weltbekannten Künstlers. Es ist dezent, zurückhaltend, nicht auf den ersten Blick als Kunstwerk zu erkennen. Und doch muss sich jeder Künstler, der für eine temporäre Ausstellung in der Kunststation eingeladen wird, dazu in Bezug setzen.

„Manche wählen einen komplementären Standpunkt, andere spielen mit dem Bodenmuster, wieder andere brechen die Strukturen völlig auf“, erzählt Marcus Körber. Die meisten Künstler wählen die Wände der Kunststation, einer Wartekoje im vorderen Teil der Eingangshalle, als Leinwand. Manche inszenieren gleich den ganzen Raum. Der ungewöhnliche Ort inspiriert zu ungewöhnlichen Kunstwerken. So ließ Nic Hess im Jahr 2013 einen Gorilla über den Köpfen der Menschen hersegeln, René Seifert kleidete die Kunststation 2009 völlig mit knallrotem Kunstrasen aus, Maximilian Thiel setzte 2014 die geometrischen Formen Burens Bodenkunstwerks in seinen opulenten Wandbildern fort.

2006 wurden die Ergebnisse eines Fotoworkshops in der Kunststation gezeigt. Dessen Teilnehmerinnen setzten sich mit Modefotografie auseinander und inszenierten einander im Kontext mit Daniel Burens Bodenkunstwerk. Foto: Claudia Mucha / Städtische Galerie

Die allererste Ausstellung in der Kunststation war jedoch noch anders ausgelegt. 2006 wurden die Ergebnisse eines Fotoworkshops gezeigt: Claudia Mucha, Myriam Parada, Paulina Müller, Ronja Zerfass und Loredana Perrone setzten sich unter dem Titel „Art & Fashion“ mit der Modefotografie auseinander, inszenierten und fotografierten einander im Bahnhof, im Dialog mit Daniel Burens Kunstwerk. Gezeigt wurden, ganz klassisch, die Reproduktionen der Fotografien. „Allerdings wurden einige davon gestohlen“, erzählt Marcus Körber – seither bringen die Künstler ihre Werke lieber direkt auf die Wände der Kunststation an.

„Diese Form der künstlerischen Präsentation ist in Deutschland, wahrscheinlich sogar in Europa, einzigartig“, sagt Marcus Körber. Kunst am Bahnhof finde man durchaus: Aber nicht so dauerhaft und zugleich wandelbar. Das Miteinander von Dauer- und Sonderausstellung sei ein absolutes Alleinstellungsmerkmal Wolfsburgs. „Wir haben einen einmaligen, intensiven Dialog mit der Kunst an einem Ort, der durch hohe Fluktuation gekennzeichnet ist“, so Körber. Als Mobilitätsplattform trage der Bahnhof eine große Bedeutung für die Industriestadt Wolfsburg. „Pendler, Reisende, Geschäftsleute kommen in den Bahnhof, sie alle haben eine andere Wahrnehmung, sie alle werden mit der Kunst konfrontiert und müssen sich mit ihr auseinander setzen“, so Körber.