Theater Osnabrück zeigt Manns „Mephisto“ in Wolfsburg

Zu dick, auch zu alt, sei er für den Hamlet Shakespeares. Aber gerade diese Rolle will Hendrik Höfgen (Andreas Möckel) und spielt doch viel, viel besser den Mephistopheles in Goethes Faust. Und erfolgreich. Er reüssiert in seiner Paraderolle, wird sogar 1936 zum Intendanten des Berliner Staatstheaters, protegiert vom begeisterten Ministerpräsidenten Herrmann Göring (Thomas Kienast). Nur vier Wochen nach der Premiere gastierte das Theater Osnabrück mit der Inszenierung von Christian von Treskow mit Klaus Manns Satire im Scharoun-Theater.

Klaus Mann nannte es „ein kaltes und böses Buch“, das Bundesverfassungsgericht verbot es 1971 wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Schauspielers Gustav Gründgens, den viele in Höfgen sahen. Er war zeitweilig mit Erika Mann verheiratet. Im Roman und Stück ist sie dessen Frau Barbara (Katharina Kessler). Das weckt hohe Erwartungen, die von Treskow durch eine zeitnahe, zugleich zeitlose Aufführung (Dramaturgie: Jens Peters) erfüllte. Auch das Publikum spendete anerkennenden Beifall. Abstraktion als Mittel, dadurch gekonnt überzeichnet Dabei setzte von Treskow auf Tiefe (Bühne: Sandra Linde), Symbolik (Kostüme: Kristina Böcher) sowie Musik (Jens Uwe Beyer). Die rote Fahne und die Hakenkreuzflagge, getragen im Kreis – zeigten Widerspruch und Übereinstimmung beider Ideologien. So laviert Höfgen zwischen bürgerlichem, später Nazi-Kulturbegriff und proletarischem. Herausragend der Dialog über nationales und internationales Theater. Alle Darsteller tragen die weite, geschlitzte Oberschenkelhose, die in der Renaissance das neue, vom Menschen ausgehende Denken in der Kleidung symbolisierte. Es ist die Grundlage modernen Theaters. Abstraktion als Mittel, komplexe Verhältnisse knapp, aber erkennbar zu zeigen, setzt sich fort im teils pantomimischen, dadurch gekonnt überzeichneten Schauspiel, noch unterstrichen durch eine unnatürliche Gestik, vor allem der Hände, großem Abstand und Nähe. Sie sind ja alle Charaktere, die im Widerspruch der Zeiten ihren Weg suchen und finden. 1936, als Klaus Mann „Mephisto“ schrieb, erkannte man nicht nur Gustav Gründgens, auch Carl Sternheim, Gottfried Benn, Marlene Dietrich, Pamela Wedekind sowie Erika und Thomas Mann wieder. Zeitloser Mephisto Der Autor beteuerte hingegen, er habe keine Porträts geschrieben, sondern Typen charakterisiert. Als Typen bringt sie von Treskow auf die Bühne und macht „Mephisto“ so zeitlos: Der Schauspieler, der für die Karriere alles opfert, der ideologisch handelnde Politiker, der zögerliche Bürger (Intendant, Professor), der fanatische Revolutionär, die Haltung zeigende Schauspielerin.