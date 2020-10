Die von der Signa-Gruppe und der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg am Nordkopf und der Schillergalerie geplanten Investitionen schüren bei einigen Wolfsburger Politikern Sorgen um die Geschäfte in der mittleren Porschestraße.

Die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg hat jüngst ihre Pläne für eine Umgestaltung des Quartiers zwischen Porschestraße, Pestalozziallee und Schillerstraße vorgestellt. Foto: Volksbank Braunschweig-Wolfsburg

„Was passiert mit dem, was dazwischen ist?“, fragte der Sozialdemokrat Erich Schubert am Dienstag in der Sitzung des Ortsrates Stadtmitte. „Ist das überhaupt verträglich für diese Stadt?“ Der stationäre Einzelhandel habe sich schon verschlechtert, und die Kunden könnten ihr Geld nur einmal ausgeben. Schubert fürchtet neuen Leerstand. Ihm fehlt ein Gesamtkonzept.

Forderung nach Masterplan für die Porschestraße

Diese Auffassung teilt Jens Tönskötter (PUG). „Wir brauchen endlich mal eine Masterplanung über die Porschestraße, ansonsten werden wir den Einen und Anderen verlieren, und das wird nur zu Leerstand führen“, argumentiert er. Schon unter der City-Galerie habe der Einzelhandel erheblich gelitten.

Auch Bastian Zimmermann (Linke) wünscht sich eine Gesamtplanung. Für die Brawo-Arkaden an der Ecke Porschestraße/Pestalozziallee warb er dennoch. Detlef Conradt (SPD) verweist auf die Eigenverantwortung der Immobilieneigentümer in der Porschestraße. „Wenn ein Eigentümer nichts an seinem Grundstück macht, muss er sich nicht wundern“, sagt der Ortsbürgermeister. „Die Anderen müssen sich auch mal ein bisschen zusammenreißen.“

Bauausschuss stimmt unisono für die Brawo-Arkaden

Das Vorhaben der Volksbank wurde bei allen geäußerten Zukunftssorgen positiv beschieden. Im Ortsrat stimmten außer Thomas Stein (PUG) und Katrin Weidmann (Grüne), die sich enthielten, alle Mitglieder für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes. Im Bauausschuss fiel das Votum sogar einstimmig aus. Hier forderte Thomas Schlick (AfD), um eine „Kannibalisierung“ zu vermeiden, müsse die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft dafür sorgen, dass neue Geschäfte das bestehende Angebot sinnvoll ergänzen.

Hintergrund

Die Signa-Gruppe des Karstadt/Kaufhof-Eigners René Benko will einen hohen dreistelligen Millionenbetrag in eines der im Masterplan Nordhoffstraße abgebildeten neuen Quartiere investieren. Am Wolfsburger Nordkopf und am Hauptbahnhof sollen Büros, Wohnungen, Einzelhandel, Gastronomie und Freizeitangebote entstehen.

Die Volksbank Brawo hat die Schillergalerie und die Gebäude in der Porschestraße 62 bis 68 gekauft. Durch Modernisierungen und Neubauten soll ein zusammenhängender Komplex mit Geschäften und Lokalen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss sowie Büros, Wohnungen und Parkplätzen in den darüberliegenden Etagen entstehen: die Brawo-Arkaden.

