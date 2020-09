Unbekannte stehlen in Wolfsburg acht Autoräder

Wolfsburg. Die Diebe waren in der Teichbreite und in Kästorf unterwegs. Der Gesamtschaden der Taten in der Nacht zu Donnerstag. liegt bei 10.000 Euro.

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Kästorf und im Stadtteil Teichbreite von zwei Fahrzeugen jeweils sämtliche Räder gestohlen und damit einen Schaden von rund 10.000 Euro angerichtet.

In einem VW-Parkhaus in der Straße Zu den Balken in Kästorf wurde am Morgen laut Mitteilung ein VW Golf R aufgebockt aufgefunden, und in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Drömlingstraße war ein VW Tiguan betroffen. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich mit der Polizei unter (05361) 46460 in Verbindung.

red