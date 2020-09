Corona: Ratsherr kritisiert Umgang mit Kontaktpersonen

In Wolfsburg gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall an einer Schule seit Beginn des Schuljahres: Auch die Kita des Geschwisterkindes ist wohl betroffen.

Am Freitag wurde der erste Corona-Fall an einer Wolfsburger Schule seit Beginn des neuen Schuljahres bekannt – zur Sicherheit ging auch die Kita-Gruppe des Geschwisterkindes des betroffenen Schulkindes in Quarantäne. Es hatte die Martin-Luther-Familienstätte besucht, wie die Stadt mitteilte. Am Wochenende berichtete Ratsherr Bastian Zimmermann unserer Redaktion, dass wohl auch der Test des betreffenden Kita-Kindes positiv ausfiel.

