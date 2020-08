Einbrecher erbeuten Kasse aus Fallersleber Frisörsalon

Zu einem Einbruchsdiebstahl kam es in der Nacht zu Donnerstag in einem Fallersleber Frisörsalon.

Fallersleben. Die Tat in der Mozartstraße ereignete sich zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 8.30 Uhr am Donnerstag. Die Unbekannten brachen die Eingangstür auf.

In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in einen Frisörsalon in Fallersleben eingebrochen und erbeuteten die Wechselgeldkasse mit wenig Bargeld, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Den Ermittlungen zufolge öffneten die Einbrecher mit brachialer Gewalt die Eingangstür des Geschäftes in der Mozartstraße nahe der Franz-Liszt-Straße.

Die Tat habe sich nach Geschäftsschluss um 18.30 Uhr ereignet und wurde am Morgen um 8.30 Uhr entdeckt, so ein Beamter. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen des nächtlichen Vorfalls wenden sich an die Polizei unter (05362) 947410.

red