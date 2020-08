Ein Baum wurde an der Westumgehung in Vorsfelde entwurzelt.

Wolfsburg. In Vorsfelde und Fallersleben rücken die Einsatzkräfte mehrmals aus. Ein Baum demoliert auf dem Schützenplatz ein Auto, der Fahrer bleibt unverletzt.

Tief „Kirsten“ bringt in Wolfsburg mehrere Bäume zu Fall

Sturmtief „Kirsten“ hat am Mittwochnachmittag für Behinderungen im Fallersleber Straßenverkehr gesorgt. Am Weyhäuser Weg war in Höhe des Entsorgungszentrums eine Birke auf die Straße gekippt und blockierte die Fahrbahn, schreibt die Ortsfeuerwehr Fallersleben. Sie wurde gegen

15.30 Uhr durch die Leitstelle Wolfsburg-Helmstedt alarmiert.

Insgesamt zehn Einsatzkräfte unter der Leitung von Zugführer Olaf Koch rückten mit Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und Einsatzleitwagen aus. Durch den umstürzenden Baum wurden keine Personen verletzt. Auch Fahrzeuge waren nicht betroffen. Die Fallersleber Einsatzkräfte setzten eine Motorkettensäge ein, um die Fahrbahn wieder passierbar zu machen.

Eine Birke blockierte den Weyhäuser Weg unweit des Entsorgungszentrums. Foto: Ortswehr Fallersleben

Kurze Zeit später folgte der nächste Einsatz für die Hoffmannstädter. An der Gifhorner Straße drohten Äste auf die Straße zu stürzen. Unter der Leitung von Gruppenführer Daniel Tegtmann kam die Drehleiter zum Einsatz. Mit Hilfe einer elektrischen Kettensäge wurden die losen Äste abgesägt und entfernt.

Auf der Gifhorner Straße lag ein Baum und blockierte die Fahrbahn

Zum letzten Einsatz an diesem Tag wurde die Wehr um kurz vor 19 Uhr alarmiert. Ebenfalls an der Gifhorner Straße lag kurz hinter dem Ortsausgangsschild ebenfalls ein Baum quer über der Straße. Die Besatzung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs setzte auch hier eine Motorkettensäge ein, um die Straße wieder passierbar zu machen.

Insgesamt waren zwölf Feuerwehrfrauen und -männer bei den drei Einsatzstellen im Einsatz. Das vorläufige Einsatzende war gegen 19.30 Uhr, nachdem alle genutzten Gerätschaften gereinigt und wieder einsatzbereit gemacht waren.

Feuerwehr Vorsfelde zu drei Sturm-Einsätzen ausgerückt

Auch die Feuerwehr Vorsfelde rückte zu drei Einsätzen aus. Auch sie machte sich gegen 14.30 Uhr auf zu ihrem ersten Einsatz, wie sie mitteilte. Ein Baum war an der Westumgehung in Vorsfelde entwurzelt, und die Baumkrone ragte auf die Fahrbahn. Unter Leitung des Zugführers Dominik Strecker waren acht Kameraden im Einsatz. Die Äste wurden mittels Kettensäge abgeschnitten und in den angrenzenden Graben gelegt. Nach 30 Minuten war dieser Einsatz beendet.

Während die Kräfte im Feuerwehrhaus das Fahrzeug wieder bereit machten, hörten sie einen dumpfen Knall und schauten raus. Ein Ast war an der Helmstedter Straße von einem Baum abgebrochen. Dieser wurde kurzerhand mit zwei Kameraden zur Seite geräumt.

Der 81-jährige Fahrer des demolierten Autos blieb unverletzt

Der Einsatz auf dem Vorsfelde Schützenplatz. Foto: Feuerwehr Vorsfelde

Um kurz vor 18 Uhr rückte die Wehr erneut aus, weil ein Baum am Schützenplatz auf ein Auto gefallen war. Der 81-jährige Fahrer blieb unverletzt und stieg eigenständig aus dem Auto. Nach knapp 40 Minuten waren das Auto und die Zufahrt wieder frei.

Der letzte Alarm ging um 19.25 Uhr ein. Unter Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Stefan Neumann wurden acht Kameraden zum Alten Teich gerufen. Dort war am Nachmittag ein Baum umgefallen und wurde von Bauarbeitern an die Seite gelegt worden. Da dieser den Verkehr nicht weiter behinderte, wurde der Baum am angrenzenden Fußweg mit Absperrband markiert, und die Kettensäge musste nicht verwendet werden.

Die Wehr appelliert, bei solchen Warnmeldungen lieber zu Hause zu bleiben, viele Bäume seien noch stark begrünt, durch die Trockenheit der vergangenen Monate jedoch stark geschwächt.

red