Spielplatzplanung in Wolfsburg: Kinder konnten sich beteiligen

Was auf einem tollen Spielplatz nicht fehlen darf, das wissen die jungen Experten am besten: Vier Wochen lang waren etwa 90 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren aus dem Einzugsgebiet des zukünftigen Spielplatzes Hasenmorgen in Heiligendorf aufgerufen, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Die Kinder durften bei dem digitalen Beteiligungsverfahren darüber abstimmen, welche Spielgeräte sie sich für den Platz wünschen.

„Dass 51 Kinder an der Umfrage teilgenommen haben, freut uns“

Die Umfrage endete in der vergangenen Woche, und das Ergebnis sei höchst erfreulich, heißt es in einer Mitteilung der Stadt: Insgesamt habe sich mehr als die Hälfte der Kinder beteiligt. „Dass 51 Kinder an der Umfrage teilgenommen haben, freut uns“, sagt Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik. „Was als Versuch gestartet ist, hat sich als voller Erfolg erwiesen. Dieses digitale Format bietet sich auch für künftige Beteiligungen an.“

Unter wolfsburg.de/kinderbeteiligung können die Ergebnisse eingesehen werden

Die Umfrage war in vier Kategorien mit je fünf zur Auswahl stehenden Geräten aufgeteilt. Unter wolfsburg.de/kinderbeteiligung können die Ergebnisse ab sofort eingesehen werden. Außerdem kann noch einmal ein Blick auf alle Geräte geworfen werden, aus denen die Kinder auswählen durften.

Das städtische Kinder- und Jugendbüro bedankt sich herzlich bei allen Kindern

Im nächsten Schritt übernehmen nun wieder der Geschäftsbereich Grün der Stadt Wolfsburg und die beauftragte Landschaftsarchitektin Hatice Albayrak aus Salzgitter und werden auf Grundlage der Ergebnisse aus der Kinderbeteiligung Pläne entwickeln. Das städtische Kinder- und Jugendbüro bedankt sich herzlich bei allen Kindern, die so fleißig an der Umfrage teilgenommen haben.

red