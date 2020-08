Mann bedrängt in Wolfsburg Bekannte – er landet in Gewahrsam

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich der Straße Kaufhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein 34-jähriger Wolfsburger in Gewahrsam der Polizei landete. Es war kurz vor 3 Uhr, als Polizeibeamte am Kaufhof auf eine 29-jährige Frau aufmerksam wurden, die mit ihrem 34-jährigen Bekannten in Streit geraten war und nun von dem 34-Jährigen bedrängt wurde.

Der Mann leistet Widerstand

Die Polizisten versuchten schlichtend einzugreifen, was dazu führte, dass der 34-Jährige die Beamten verbal bedrohte, wie die Polizei mitteilt. Die Beamten brachten den stark alkoholisierten

34-Jährigen zu Boden. Hierbei leistete er derart heftigen Widerstand, dass die Beamten Unterstützung anforderten.

Der Wolfsburger versucht, sich mit Schlägen und Tritten sich zur Wehr zu setzen

Auch ein zu Hilfe eilender Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens unterstützte die Kommissare und wurde von dem 34-Jährigen mehrfach gebissen. Der Wolfsburger versuchte, sich zudem mit Schlägen und Tritten sich zur Wehr zu setzen. Schließlich gelang es den Beamten, den Mann zu fixieren und zur Dienststelle zu bringen. Hier trat der 34-Jährige weiterhin um sich. Letztendlich durfte er die Nacht als Gast bei der Polizei verbringen und seinen Rausch ausschlafen. Ihn erwarten nun Verfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstands und Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

red