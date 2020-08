Alex Diehl spielt kostenlos im Wolfsburger Hallenbad-Biergarten

Alex Diehl kommt am 19. September zu einem kostenlosen Konzert nach Wolfsburg.

Wolfsburg. Das Konzert des Singer-Songwriters wird auf den 19. September vorverlegt. Es sollte ursprünglich am 10. Oktober im Hallenbad stattfinden.

Das ursprünglich für den 10. Oktober geplante Konzert mit dem Singer-Songwriter Alex Diehl wird bereits am Samstag, 19. September, ab 20 Uhr stattfinden. Und zwar umsonst und im Biergarten des Hallenbads, teilt das Kulturzentrum mit.

Das Konzert der Reihe „Songbirds“ sollte ursprünglich im großen Saal des Hallenbads stattfinden, was aufgrund der Corona-Krise aber nicht möglich ist.

Volksbank BraWo unterstützt dieses Kulturprojekt

Durch die Unterstützung der Volksbank BraWo, die sich seit vielen Jahren für den Konzertbereich des Hallenbads engagiert, kann der Auftritt nun nach draußen verlegt und zudem ohne Eintritt angeboten werden. „Wir unterstützen sehr gerne regionale Veranstaltungen, um den Menschen hier in der Region auch in der Freizeit etwas zu bieten. Dass wir dem Hallenbad Wolfsburg bei der Ausrichtung des Konzerts unter die Arme greifen und so den Besuchern kostenlos einen schönen Konzertabend ermöglichen möchten, ist uns eine Herzensangelegenheit“, wird Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo, zitiert.

Bereits gekaufte Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

red