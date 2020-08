Einbruch in Bäckerei am Detmeroder Markt in Wolfsburg

Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in die Filiale einer Bäckerei am Detmeroder Markt eingebrochen. Die Tatzeit liegt nach Angaben der Polizei zwischen Donnerstagabend, 18.10 Uhr, und Freitagmorgen, 4.15 Uhr. Ein Angestellter hatte am Freitagmorgen den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Die Täter brechen die Eingangstür an der Ladezone auf

Laut Mitteilung der Polizei gelangten die Täter von der Konrad-Adenauer-Allee aus an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier brachen sie die Eingangstür an der Ladezone auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes.

Die Einbrecher stehlen einen kleinen Würfeltresor

Sie durchsuchten die Schränke im Unter- und Obergeschoss und stahlen einen kleinen Würfeltresor. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest. Möglicherweise haben die Täter den Tresor oder andere Gegenstände auf der Flucht weggeworfen. Die Ermittler bitten darum, diese Gegenstände nicht zu berühren, sondern die Polizei zu alarmieren. Zeugen melden sich unter (05361) 46460.

red