Radelnde Botschafter bei den „Wilden Wölfen“ in Wolfsburg

Drei 18-jährige Radfahrer bogen am Mittwochvormittag in den Walter-Flex-Weg ein. Das Ziel von Julian Doß, Maxim Borcherding und Niclas Semmerow war die CJD-Kindertagesstätte „Wilde Wölfe“. Bisher ist das Trio mit seinen Touren-Rädern 3150 Kilometer durch Deutschland unterwegs gewesen. Gestartet am 29. Juni in Rostock, überbrachten die Abiturienten des CJD-Gymnasiums aus der Hansestadt einer Vielzahl von CJD-(Bildungs-)Einrichtungen ihre „Eine-Welt-für-Alle-Botschaft“. Es sind Gedanken und Forderungen, die von Teilnehmern einer Jugendkonferenz des CJD im Oktober erarbeitet und zusammengestellt wurden.

Einer der Grundgedanken: Jugendliche und Kinder sollen mitgestalten und ihre eigenen Zukunftsvorstellungen beisteuern. Dass Vier- bis Sechsjährige gut vorausblicken können, zeigte der Dialog, in den Julian, Maxim und Niclas mit den „Wilden Wölfen“ traten. Empfangen wurden die Gäste, die „noch nie zuvor eine längere Fahrt mit dem Rad unternommen“ hatten, mit Gesang und vielen Fragen. Und der spontanen Äußerung eines kleinen Jungen: „Habt ihr denn keinen Helm?“ Hatten sie selbstverständlich, nur war der Kopfschutz in den Kita-Räumen zwischengelagert, während die radelnden Botschafter sich am Außengelände mit den Jungen und Mädchen gedanklich austauschten.

„Seed-Balls“ sollen „Wilde Wölfe“ in den Boden bringen

Anfangs hatten sowohl die drei Rostocker als auch CJD-Fachbereichsleiter Uwe Klaue, der sie mit Kita-Leiterin Anke Grapentin begrüßte, ein wenig Mühe, die Aufmerksamkeit der Kinderschar auf sich zu ziehen. Das lag nicht an ihnen sondern an einem Hubschrauber, der mehrmals übers Areal flog. Die jungen Männer erzählten von ihren Eindrücken aus Berchtesgaden und vom Bodensee, einem Teil ihrer Tour, und sie hatten neben dem Manifest der Jugendkonferenz etwas dabei, das wachsen und gedeihen soll. Transportiert in einem Eierkarton, dessen Inhalt im Vorfeld Spekulationen hervorrief. Hühnereier waren’s wohl nicht. „Aber Schokoeier?“, vermutete eines der Kinder. Es waren „Seed-Balls“, Samen, die von den „Wilden Wölfen“ in den Boden gebracht werden sollen.

Als Erinnerung an den Besuch und als Zeichen für Umwelt-Engagement. Die Jungen und Mädchen hatten ein Bild gemalt und dort ihre Zukunftsvorstellungen platziert, das erhielten die „drei Hanseaten". Das Ganze geht in einen Pool von Visionen der jüngeren Generation ein. Diese Ideen werden Niclas, Julian und Maxim dem Bundespräsidenten präsentieren.