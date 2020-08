Kanuten des VfB Fallersleben fahren auf der Oker

Zur jährlichen Kanutour des VfB Fallersleben haben sich am Sonntag 22 Athleten am Gymnasium Fallersleben versammelt. Von dort aus fuhren sie zum Einstieg, welcher in Didderse lag, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Schnell besetzten sie die sechs Boote mit je drei bis vier Sportlern und machten sich auf den 17 Kilometer langen Weg auf der Oker.

Auch diejenigen, die zu Beginn Startprobleme hatten, bekamen das Kanu mit der Zeit besser unter Kontrolle, teilt der Verein weiter mit. Bis zur Pause nach fünf Kilometer verlief es relativ trocken für die Kanufahrer. Dort stärkten sie sich mit Cold-Dogs, Frikadellen-Brötchen und gekühlten Softgetränken.

Wasserschlachten sind ein Höhepunkt der Tour

Die Route über die weiteren zwölf Kilometer verlief nicht immer ganz so trocken. Immer wieder kenterten die Athleten sich gegenseitig, wobei es dann oftmals zu riesigen Wasserschlachten kam. Da es warm war und das Wasser eine angenehme Temperatur hatte, stellte dies kein größeres Problem dar. Nach der Route kamen alle durchnässt, aber fröhlich in Meinersen an. Dort wurden die Kanus gesäubert, und die Athleten machten sich auf den Heimweg.

Gegen 17.30 Uhr parkten sie wieder am Gymnasium Fallersleben. Eine gelungene Kanutour endete Die Athleten freuen sich schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt: Auf die Plätze, fertig, rudert!

red