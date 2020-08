Junge Reiserückkehrer bringen Corona zurück nach Wolfsburg

Die Analysen der Corona-Infektionen der vergangenen Tage in Wolfsburg zeigen eine deutliche Tendenz: Die vergangenen rund 25 Fälle waren allesamt Reiserückkehrer, die jünger als 30 Jahre alt sind, schreibt die Stadt. Oberbürgermeister Klaus Mohrs ist besorgt: „Wir müssen uns weiterhin schützen – auch junge Menschen können sich und ihr Umfeld infizieren. Ich habe den Eindruck, viele meinen, sie seien nicht betroffen, weil sie jung und fit sind. Das ist jedoch ein Trugschluss.“

Am Freitag meldete die Stadt fünf Neuerkrankungen. Aktuell gibt es damit 13 laufende Fälle. Die Gesamtzahl der Infektionen in Wolfsburg steigt auf 398. 333 Infizierte sind zwischen wieder genesen, es gibt 52 Todesfälle. Vor einigen Wochen galt Wolfsburg als Corona-frei.

Die Stadt appelliert an die Reiserückkehrer, Hygienepflichten wahrzunehmen

Darüber hinaus appelliert die Stadt Wolfsburg an alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten, ihre Pflicht ernst zu nehmen, sich umgehend bei der Ankunft in Deutschland testen zu lassen. Die Erfahrungen der letzten Tage zeigten, wie wichtig und sinnvoll das sei. Es gelte weiterhin Abstand zu halten, regelmäßig die Hände zu waschen und Masken in geschlossenen Räumen zu tragen. Nur so könnten eine Häufung der Fälle und damit einhergehende strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie vermieden werden.

