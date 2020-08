Zwei weitere Fälle von Katalysator-Diebstählen in Wolfsburg

Die Polizei hat zwei weitere Katalysator-Diebstähle in Wolfsburg zu verzeichnen. Während die eine Tat zwischen Mittwoch und Donnerstag geschah, liegt die andere Tat fast drei Wochen zurück und kam laut Mitteilung jetzt erst zur Anzeige.

Am Sonntag, 26. Juli, hatte ein Fahrzeugbesitzer seinen VW Golf gegen 16 Uhr auf dem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße, Höhe Tor 17, für ein paar Tage abgestellt. Als er am vergangenen Freitag gegen 10 Uhr seinen Wagen wieder in Betrieb nahm, stellte er sogleich fest, dass dieser ungewöhnlich laute Motorgeräusche von sich gab. Der Wagen wurde in einer Werkstatt überprüft, wo festgestellt wurde, dass der Katalysator gewaltsam entfernt wurde.

Die Polizei kann einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließen

Der zweite Fall ereignete sich zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 15.30 Uhr, in der Straße Klieverhagen. Hier wurde der Katalysator eines Opel Corsa entwendet. Die Täter arbeiteten mit Gewalt und beschädigten den Fahrzeug-Lack.

Zwei weitere Katalysator-Diebstähle ereigneten sich wie berichtet am Mittwoch im Stadtteil Rabenberg. Hier wurden von einem VW Polo und einem Opel Corsa die Katalysatoren entwendet. Die Polizei kann einen Zusammenhang zumindest der Tat in der Straße Klieverhagen und den Taten am Rabenberg nicht ausschließen. Hinweise: (05361) 46460.

red