Exhibitionist belästigt Frauen im Schlosspark in Wolfsburg

Am Dienstagnachmittag wurden zwei junge Frauen im Schlosspark von einem Exhibitionisten belästigt. Gegen 14 Uhr waren die beiden Wolfsburgerinnen vom Allerpark in den Schlosspark unterwegs. Als sie dort kurz verweilten, kam ein Mann in ihre Nähe, setzte sich auf eine Bank und beobachtete die Frauen.

Der Mann steht in der Nähe der Frauen und manipuliert an seinem Geschlechtsteil

Als die Frauen weitergingen, stand der Unbekannte plötzlich wieder in ihrer Nähe und manipulierte an seinem Geschlechtsteil, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Frauen liefen in Richtung Schloss davon.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg zu melden

Der Täter war etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hatte sehr kurze dunkle Haare. Er war von normaler Statur und mit einer dunklen Hose und einem gestreiften T-Shirt bekleidet. Der Mann hatte ein dunkelblaues Fahrrad dabei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg zu melden: (05361) 46460.

red