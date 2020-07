Wolfsburger Pflegeschule erhält neuen Namen und Ausbildungsgang

Mit dem Pflegeberufegesetz ändern sich nicht nur der Name eines Ausbildungsberufes, sondern vor allem die Inhalte der dazu qualifizierenden Ausbildung. Für die Pflegeschule des Diakonisches Werk Wolfsburg ändert sich sogar noch ein wenig mehr, heißt es in einer Mitteilung.

Ab 2020 bieten die Pflegeschulen in der gesamten Bundesrepublik die Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann an. Die Auszubildenden müssen sich nicht mehr zwischen drei getrennten Ausbildungsberufen entscheiden. Sie werden in drei Ausbildungsjahren zum Allrounder für die verschiedenen Einsatzbereiche der Pflege qualifiziert. Der Abschluss wird in den anderen EU-Mitgliedstaaten automatisch anerkannt. Das war bislang anders. Altenpfleger können mit ihrem Abschluss derzeit nicht im Ausland entsprechend ihres Abschlusses arbeiten.

Praktische Ausbildung verändert sich mit neuem Ausbildungsgang

Mit der Reform der Pflegeausbildung wird auch die praktische Ausbildung verändert. Ziel der Reform ist die Verbesserung der Situation von Pflegebedürftigen. Die Auszubildenden werden sowohl in der stationären, als auch in der ambulanten Langzeitpflege und der Akutpflege ausgebildet. Sie lernen künftig auch ein Krankenhaus und seine (Pflege-)Abläufe von innen und ganz praktisch kennen. Mit dem Pflegeberufegesetz werden zudem erstmals die so genannten „vorbehaltenen Tätigkeiten für die Pflege“ geregelt.

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft startet im August

Nach dem Pflegeberufegesetz sind Pflegenden bestimmte berufliche Tätigkeiten vorbehalten – Tätigkeiten, die künftig nur von entsprechend ausgebildetem Personal ausgeführt werden dürfen, wie etwa die Planung der Pflege. Die jetzige Berufsfachschule hat seit 1961 Altenpfleger ausgebildet. Zu Beginn handelte es sich um eine einjährige Ausbildung. Dann folgte die zwei- und die dreijährige Ausbildung sowie das Angebot, dual an der Hochschule Ostfalia zu studieren. Nun stehen die nächsten Veränderungen für die Wolfsburger Traditionsschule an. Mit Beginn des neuen Schuljahres, also ab 1. August, wird die Berufsfachschule die neue Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann anbieten und in „Pflegeschule Diakonisches Werk Wolfsburg e.V.“ umbenannt. Weitere Infos: www.diakonie-wolfsburg.de oder (05361) 5017101, Schulleitung Ethel Narbei.

red