Starkregenvorsorge in Wolfsburg: WEB bittet um Hinweise

Nach dem Starkregen am 13. Juni im Wolfsburger Stadtgebiet hatten die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) und die Stadt die Arbeitsgruppe „Starkregen“ ins Leben gerufen und Bürger dazu aufgefordert, Überschwemmungen per E-Mail zu melden (wir berichteten). Rund 60 E-Mails sind laut Mitteilung der Stadt bisher eingegangen. Insgesamt 115 Fotos und 15 Videos waren dabei, die den Teilnehmern der Arbeitsgruppe Problempunkte aufzeigen sollen, um Maßnahmen zur Vorsorge gemeinsam mit den Eigentümern zu planen.

„Je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir die Lage einschätzen“

Noch vor den Sommerferien wird die erste Sitzung der Arbeitsgruppe stattfinden und das eingesendete Material sondiert werden. Auch der Bereich Grundstücksentwässerung der WEB, der für die Anbindung von Privathaushalten an das Kanalnetz zuständig ist, hat seit dem Starkregenereignis rund 40 Anfragen bekommen – die meisten davon aus Vorsfelde, Kästorf, Reislingen und der Wolfsburger Innenstadt.

„Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Rückmeldungen aus der Bevölkerung“, sagt Dr. Gerhard Meier, Vorstand der WEB. „Die Ursachen für Überflutungen bei Starkregen und auch die Gegenmaßnahmen sind vielfältiger Natur und immer ein Zusammenspiel aus der unterirdischen Kanalisation, dem oberirdischen Abfluss sowie der Lage und Sicherung privater Grundstücke. Je mehr Informationen wir haben, desto besser können wir die Lage einschätzen und gemeinsam mit den Grundstückseigentümern vorsorgen.“

Bürger sollen weiterhin Überschwemmungspunkte melden

An die E-Mail-Adresse starkregenvorsorge@web.wolfsburg.de können weiterhin unter Angabe des genauen Ortes, Datums und am besten auch der Uhrzeit sowie mit Fotos oder Videos Überschwemmungspunkte sowohl auf Privatgrundstücken als auch in öffentlichen Bereichen gemeldet melden.

red