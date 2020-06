Zeuge stört Unbekannte bei Einbruch in Vorsfelder Baucontainer

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in der Straße Lüneburger Ring in einen am Straßenrand stehenden Baucontainer eingebrochen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Donnerstagmorgen gegen kurz vor ein Uhr zwei Personen beobachtet, die sich an dem Container zu schaffen machten, schreibt die Polizei. Eine dritte Person wartete in einem silbernen PKW, der mit laufendem Motor in unmittelbarer Nähe zum Container stand. Der Zeuge alarmierte unverzüglich die Polizei. Ob sich die Täter erkannt oder gestört fühlten, ist unbekannt, denn sie ließen plötzlich von ihrer Tat ab und flüchteten.

Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Container gewaltsam geöffnet wurde und diverse Baumaschinen zum Abtransport bereitgelegt worden sind. Was die Täter insgesamt entwendet hatten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Ermittler hoffen, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer Hinweise zu den verdächtigen Personen, dem Fahrzeug oder sonst zu dem Einbruch geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Vorsfelde, Petristraße 22, oder unter (05361) 46460. red