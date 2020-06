Gleich drei Enkeltricks wurden am Dienstag der Polizei in Wolfsburg angezeigt.

Fallersleben. In zwei Fällen hieß es, dass Geld für ein Auto benötigt werde. Im dritten Fall wollte der Täter Geld für eine angeblich neue Wohnung.

Betrüger scheitern in Fallersleben bei drei Enkeltricks

Erfolglos haben am Dienstag unbekannte Täter versucht, mit Telefonanrufen an das Ersparte älterer Mitmenschen zu gelangen. Bei drei Anrufen gaben sich jeweils die Betrüger als nahe Verwandte, als Enkelin oder Enkel, aus. Betroffen waren, so schreibt es die Polizei, zwei Rentnerinnen im Alter von 87 und 83 sowie ein 80-Jähriger, die alle aus Fallersleben stammen.

In zwei Fällen wurde vorgeben, nach einem Unfall Geld für ein neues Auto zu benötigen. Gegenüber dem 80-jährigen Fallersleber gab der dreiste Anrufer an, gerade in Braunschweig eine Wohnung erstanden zu haben, jedoch würde noch 65.000 Euro fehlen. Während zwei Opfer den seit langen bekannten Gaunertrick erkannten, passte im dritten Versuch eine Bankangestellte auf und informierte den Schwiegersohn des Opfers über den Betrugsfall. red