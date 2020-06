Beim Wettbewerb Stadtradeln tritt man 21 Tage in die Pedale für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in seiner Kommune. (Symbolfoto)

Aktion Stadtradeln in Wolfsburg startet Ende August

Zum neunten Mal nimmt Wolfsburg an der bundesweiten Klimaschutz-Aktion Stadtradeln teil. Vom 31. August bis 20. September können alle, die in Wolfsburg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen einen wichtigen Beitrag leisten: zu der eigenen und in Zeiten der Coronavirus-Pandemie auch zur Gesundheit der Mitmenschen, zur Entspannung der Verkehrssituation und natürlich zum Klimaschutz, wie die Stadt mitteilt. Auf eine Auftaktveranstaltung verzichtet die Stadt allerdings zum Schutz vor Infektionen.

Anmeldungen und Registrierungen sind ab sofort möglich auf www.stadtradeln.de/wolfsburg oder über die Stadtradel-App. Bei Teilnehmenden aus den beiden Vorjahren sind die bisher gemachten Angaben noch gültig, das heißt: Eine erneute Registrierung ist nicht notwendig. Hier muss man sich

lediglich beim ersten Einloggen einer Kommune und einem Team zuordnen beziehungsweise ein eigenes Team neu gründen.

Ab diesem Jahr wird der Wettbewerb innerhalb der Kommune noch spannender. Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein: Fahrradfahrende können Unterteams gründen, zum Beispiel für jede Abteilung oder Klasse, und künftig innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten. Die erradelten Kilometer zählen für das jeweilige Unterteam und das Hauptteam. red