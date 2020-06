Einbrecher stehlen aus Wolfsburger Jugendherberge Geld und PCs

Unbekannte sind in die Jugendherberge in der Kleiststraße eingebrochen. Der Schaden, den sie dabei anrichteten, dürfte sich im vierstelligen Bereich belaufen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, und Freitagmorgen, 7 Uhr. Ein Angestellter hatte am Freitagmorgen den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert, schreibt diese in einer Mitteilung.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten auf noch zu klärende Art und Weise in das Gebäude. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt diverse Türen und gelangten in die dahinterliegenden Räume. Hier öffnen sie mit zerstörerischer Kraft einen Süßigkeiten-, Kaffee- und Getränkeautomaten sowie den Münzbehälter eines Billardtisches und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Auch ein Würfeltresor wurde mit brachialer Gewalt seines Bargeldes entledigt.

Zu guter Letzt entwenden die Täter noch verschiedene PCs mit Zubehör, bevor sie auf unbekanntem Wege wieder das Gebäude verlassen. Danach verliert sich ihre Spur. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern, Passanten oder Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind. Zeugen melden sich unter (05361) 46460. red