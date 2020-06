Vier Neuinfektionen in Wolfsburger Asylbewerberheim

Vier Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus sind in Wolfsburg seit Freitag zu verzeichnen. Das teilt die Stadt mit. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten auf 308. Hinzugekommen sind vier Bewohner*innen aus der Asylbewerberunterkunft Detmerode. Sie befinden sich zurzeit in Quarantäne außerhalb der Unterkunft, um innerhalb der Asylbewerberunterkunft die Entstehung eines Infektionsherds zu verhindern, so Monika Müller, Stadträtin für Gesundheit und Soziales. „Alle weiteren Testungen, die aufgrund der aufgetretenen Infektionen in der Unterkunft in größerem Umfang zur Sicherheit durchgeführt wurden, sind bisher zum Glück negativ ausgefallen. Damit sich die Infektion nicht weiter verbreitet, werden wir neben der sofortigen Quarantäne außerhalb der Unterkunft selbstverständlich weitere Maßnahmen ergreifen, wenn die Lage sich kritisch entwickeln sollte.“ 257 Personen sind in Wolfsburg inzwischen genesen, die Zahl der Verstorbenen ist mit 51 unverändert.

