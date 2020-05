Nähteam des CJD Wolfsburg produziert in Windeseile 250 Masken

Das CJD Wolfsburg hat sich in der Zeit der Corona-Pandemie auf die veränderte Situation eingestellt. Nicht nur dass die Ausbilder und Lehrer sich der Herausforderung des Online-Unterrichts eingestellt haben, und dies innerhalb kürzester Zeit, sondern auch die Mund-und-Nasenschutzpflicht ereilte das CJD Wolfsburg, heißt es in einer Mitteilung. Kirsten Kolbe, Bereichsleiterin Ausbildung und Rehabilitation: „Wir stehen in der Verantwortung für unsere Auszubildenden, haben spontan reagiert und einige unserer Mitarbeiter aktiviert, Mund- und Nasenschutzmasken zu nähen.“ Mehr als 250 Mund- und Nasenschutzmasken wurden so produziert. Diese werden nicht nur an die Auszubildenden sondern auch an soziale Einrichtungen verteilt.

In der neuen „Nähwerkstatt“ fanden sich die Näher schnell zusammen. Das Näh-Team wollte für die 78 Auszubildenden nicht nur schlichte Masken nähen, sondern diese sollten auch besonders kreativ werden. Inzwischen sind alle Mitarbeiter und Auszubildenden ausgestattet, und es gibt Masken, die zum Schmunzeln anregen. Bereichsleiterin Kirsten Kolbe sagt lachend: „Wer läuft denn schon mit einem Zebra vor dem Mund herum?“ Uwe Klaue, Fachbereichsleitung CJD Wolfsburg: „Das zeigt, wie nah das CJD Niedersachsen Süd-Ost am Menschen ist und dass wir spontan auf neue Herausforderungen reagieren können.“ red

