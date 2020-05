Kirchenkreis schenkt Wolfsburger Diakonie-Mitarbeitern 48 Torten

Dank Danica Kahla-Lenk von der Kirchenkreissozialarbeit Süd, Superintendent Christian Berndt, Cadera-Chef Hendrik Wolf-Doettinchem und seiner Konditorin Stefanie Kirschke bekamen kürzlich ein paar hundert Pflegekräfte in Wolfsburg eine wertvolle und gehaltvolle Pause geschenkt. 48 Torten überreichten die Kirchen- und Bäckereivertreter den Diakonie-Mitarbeitern. Sinn und Zweck der süßen Torten-Aktion des Kirchenkreises war, dass Mitarbeiter der krisengeschüttelten Pflegeheime erfahren sollten, dass es Menschen und Institutionen gibt, die an sie denken und an sie glauben, teilt die Diakonie mit.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung*

Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

„Wie bloß können wir Euch helfen?“ Das wollten die Verantwortlichen des Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen von denen des Diakonisches Werk Wolfsburg wissen. Und dann dauerte es nicht mal eine Stunde, und die Idee der „wertvollen Fünf-Minuten-Pause“ für die Mitarbeiter der Wolfsburger Pflegeheime der Diakonie Wolfsburg war von Kahla-Lenk gemeinsam mit Berndt geboren und dank Wolf-Doettinchem durchorganisiert. Superintendent Berndt fasst zusammen, was die Organisatoren der Aktion dabei bewegt hat: „Mit den Torten möchte der Kirchenkreis zumindest ein kleines Zeichen der Solidarität setzen.“

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick