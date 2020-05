Tüten für’s Herz: Heute gibt es in Wolfsburg Geschenke

Wolfsburg. Die Überraschungstüten werden an die Bewohner von Wolfsburger Altenheimen verteilt. Sie sollen das Leben in Corona-Zeiten erfreulicher machen.

Mit „Tüten für’s Herz!“ soll Menschen das Leben erleichtert werden, denen in der aktuellen schwierigen Zeit Einsamkeit und fehlende Kontakte besonders zusetzen. Laut einer Mitteilung der Initiative „Gemeinsam.Engagiert“ seien davon Menschen in den Alterseinrichtungen besonders betroffen. In der Corona-Zeit hätten diese wenig Freude. Zusammen mit Partnern und Freunden des Regionsnetzwerkes „Firma 38“, vor allem der City-Galerie Wolfsburg, mit Unternehmen, die sich der Idee angeschlossen haben und vielen anderen Helfern werden „Tüten für’s Herz!“ gepackt und an verschiedene Einrichtungen in der Region ausgeliefert. Ob Schokolade, Blumen oder etwas zum Lesen – egal was das Herz erfreut, es wird eingepackt und den Menschen geschenkt. red