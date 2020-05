Zwei Neuinfizierte vermeldete die Stadt Wolfsburg am Mittwoch.

Coronavirus: Zwei Neuinfizierte in Wolfsburg

Infizierten in Wolfsburg liegt damit bei 286 Personen. Die Zahl der Todesfälle hat sich seit dem 2. Mai nicht verändert und liegt weiterhin bei 51. Im Klinikum werden derzeit keine Corona-Fälle behandelt. Die Zahl der Genesenen meldet die Stadt immer wöchentlich montags. Aktuelle Informationen sowie Antworten zu wichtigen Fragen in Sachen Corona finden sich auch im Internet unter www.wolfsburg.de/corona.

