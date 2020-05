In der Drogerie Höhe Zewa/Bodylotion traf ich auf meinen alten Schulfreund. Beide ordnungsgemäß maskiert natürlich. „Bist du es? Hi, wie geht’s? Harte Zeiten, eh? Was macht eigentlich...?“, nuscheln wir hin und her durch den Stoff. „Ich wollte jetzt nach … Aber das kann man ja nicht mehr.“ Die Aufsicht kommt, etwas stimmt mit unserem Abstand nicht. War schon früher so. Hat man uns eigentlich auseinander gesetzt? Bestimmt. „Also diese Dinger hier sind wirklich das Letzte. Man kriegt ja kaum Luft. Schnappatmung. Aber muss ja sein. Na klar. Hauptsache, es dauert nicht mehr ewig. So kann man nicht leben. Ätzend. Und manche rennen damit sogar durch den Wald. Stimmt, hab ich auch gesehen. Ich muss raus hier ­­- an die Luft. Telefonieren wir? Ohne diese Dinger versteht man sich besser. Meine Frr..!“

