Jana Schindler sortiert in der Zentralbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus zurückgegebene Bücher auf Wagen.

Stadtbibliothek Wolfsburg öffnet wieder am 4. Mai

Das Bildungshaus öffnet ab Montag, 4. Mai, die Stadtbibliothek und hat sich intensiv auf die neuen Rahmenbedingungen vorbereitet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Medien können zurückgegeben und vor Ort ausgewählt und ausgeliehen werden zu den bekannten Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch und Samstag von 10 bis 14 Uhr).

Aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln ist der Zugang zur Bibliothek auf 20 Personen gleichzeitig begrenzt. Daher bittet die Stadtbibliothek ihre Nutzer, Medien zügig auszuwählen und zu entleihen, damit möglichst viele den Vorortservice der Bibliothek nutzen können.

Voraussetzung für den Zutritt zur Bibliothek ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, die Einhaltung der Abstandsregelungen und das Ausfüllen des Gesundheitsfragebogens der Stadt Wolfsburg, der am Eingang zur Zentralbibliothek verteilt wird.

Schüler können die Stadtbibliothek auch weiterhin für fünf Stunden am Tag als Lernort nutzen. Auch sie sollen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen und werden gebeten, sich vorher unter (05361) 282530 oder per EMail an stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de anzumelden.

Aufrechterhalten wird auch der Medienabholservice, mit dem Nutzer vorab im Onlinekatalog der Bibliothek (https://ebibliothek.stadt.wolfsburg.de/) recherchierte Medien telefonisch oder per E-Mail während der gewohnten Öffnungszeiten bestellen können. Maximal zehn Medien dürfen pro Woche und Haushalt ausgesucht werden. Die Stadtbibliothek stellt die Medienwünsche bereit und informiert über den Abholtermin.

Die Stadtteilbibliotheken und der Bücherbus sind bis auf Weiteres nicht geöffnet. Bürger können auch weiterhin die verstärkten Onlineangebote wie die Onleihe und weitere Datenbanken nutzen. Die Anmeldung oder Verlängerung des Bibliotheksausweises läuft weiterhin unkompliziert per E-Mail an stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de. red