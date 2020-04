Monika Besser Aus Erfurt näht Mundschutzmasken aus Stoffresten selber. Normalerweise macht sie daraus hochwertige Textilbilder oder sie verwendet sie bei ihren Kunstkursen, die sie vor der Coronakrise gegeben hat. Auf die Idee kam sie, nachdem eine Bekannten, die in einer Seniorenresidenz arbeitet, bei ihr nachfragte, ob sie sowas näht. Seitdem hat sie rund 100 Masken genäht, die sie dann per Post verschickt.

Leseraufruf: Zeigt her eure Masken

Einen Mundschutz zu tragen ist dieser Tage für alle Wolfsburger wichtige Bürgerpflicht – aber nirgends ist es verboten, dass die Maske auch hübsch aussehen darf. So wie bei dieser Frau auf dem Foto rattern von Fallersleben bis Vorsfelde die Nähmaschinen. In Heimarbeit und mit Geschick entstehen mal aus hochwertigen Textilien, mal aus Stoffresten Unikate – manche Masken sind bunt, manche haben witzige Motiven und wieder andere tragen sogar eine Botschaft zur Schau. Haben Sie auch eine ungewöhnliche Maske selbstgenäht und gehen damit stolz durch die Stadt? Dann schicken Sie unserer Redaktion Bilder von sich mit dem Mundschutz zu. Schreiben Sie uns, warum Sie sich gerade für diese Optik entschieden haben und ob es auch schon Reaktionen darauf gab. Weil alle WN-Redakteure derzeit von daheim aus arbeiten, bitten wir darum, Fotos und Text per Mail zu schicken. Die Adresse: redaktion.wolfsburg@bzv.de