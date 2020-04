Kinder erhalten in Wolfsburg „Wundertüten“

Der Grundschulunterricht findet – beginnend mit den 4. Klassen – schrittweise ab dem

4. Mai wieder statt. Eine reguläre Ganztagsbetreuung hingegen wird es bis zu den Sommerferien nicht geben. Deshalb haben sich die Schulbegleiter und die Mitarbeiter des Ganztags der Regenbogenschule für ihre Kinder eine besondere Aktion überlegt: Jedes Kind erhält eine Wundertüte. Die Mitarbeiter haben viele Vorschläge gesammelt und 222 Wundertüten gepackt, wie die Schule mitteilt.

Der Inhalt? Ein persönlicher Brief an die Kinder, Spielideen für drinnen und draußen, allein oder in der Familie, knifflige Aufgaben zum Rätseln, kreative Angebote, einfache Back- und Kochrezepte, Bewegungsanregungen und natürlich – eine Überraschung!

In einer gemeinsamen Aktion – mit gebührendem Abstand – gingen die Mitarbeiter am Montagmorgen in den Stadtteil und steckten die Wundertüten in die Briefkästen der Familien. Ganztagsschulkoordinator Bernhard Niedenführ und Schulleiter Rainer Prieß: „Die Überraschung und die Freude bei den Kindern wird riesig sein, wenn sie ihre Post öffnen.“ red