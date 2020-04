In Wolfsburg ist eine 78-jährige Frau gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert war. Das meldete die Kommune am Sonntagnachmittag.

Die Zahl der Verstorbenen erhöht sich mit dem aktuellen Todesfall auf 49. Die Zahl der Infizierten ist relativ konstant: Sie stieg am Wochenende von 280 auf 281. Im Klinikum Wolfsburg werden derzeit acht coronainfizierte Patienten behandelt.

Unter Berufung auf den Datenschutz äußert sich die Kommune nicht weiter. Am Montag will sie wieder über die genesenen Covid-19-Patienten Bericht erstatten.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt in Wolfsburg nach einer sprunghaften Entwicklung in der Vergangenheit zuletzt deutlich langsamer. Im März war sie von 20 positiven Getesteten am 22. März innerhalb von fünf Tagen auf 98 Fälle und innerhalb weiterer fünf Tage auf 195 Fälle in die Höhe geschnellt. Am Freitag, 10. April, meldete die Stadt Wolfsburg 240 Corona-Infizierte. Seitdem hat sich die Entwicklung entschleunigt.

Allerdings hängen die offiziell vorliegenden Infektionszahlen auch davon ab, wie viele Tests stattfinden. So war es Ende März zu dem sprunghaften Anstieg gekommen, nachdem umfangreiche Tests im Hanns-Lilje-Heim stattgefunden hatten und mehr als 70 Bewohner des Altenheims positiv getestet wurden.

