Wolfsburgs Haus der Kirche: Einbrecher stehlen Panzerschrank

Wolfsburg. An der Tat in der Wolfsburger Friedrich-Ebert-Straße müssen mindestens zwei Personen beteiligt gewesen sein.

Einen 150 Kilogramm schweren Panzerschrank haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag aus dem Haus der Kirche neben der Wolfsburger Christuskirche gestohlen. Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus.

Nachdem sie an mindestens zwei Fenstern und einer Tür gescheitert waren, stiegen sie, so die Tatrekonstruktion, vermutlich durch ein Fenster in die im Keller gelegene Küche des Hauses in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Im Innern des Gebäudes brachen sie zwei Türen auf und gelangten schließlich an die verschlossene Tür des Gemeindebüros, wo sie die Verglasung zerstörten und die Tür aufhebelten. Aus einem unverschlossenen Unterschrank entfernten sie sodann einen darin verschraubten, mindestens 150 Kilogramm schweren Panzerschrank. Abtransportiert wurde er durch einen Notausgang an der Ostseite des Gebäudes.

Die Polizei hofft auf Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in diesem Bereich, auch schon vor der Tatnacht. Zeugen können sich in der Inspektion an der Heßlinger Straße unter 05361 4646-0 melden.