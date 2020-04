Betonteile verletzen in Wolfsburg zwei Bauarbeiter

Ins Krankenhaus kamen am Donnerstag zwei Männer, die sich auf einer Baustelle in Wolfsburg verletzt hatten.

Wolfsburg. Zwei Männer sind am Donnerstag auf einer Baustelle in der Dessauer Straße in Wolfsburg verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Einen schweren Unfall gab es am Donnerstag auf der Abriss-Baustelle in der Dessauer Straße. Laut Polizei sollte am Morgen eine Betonplatte im sechsten Obergeschoss des Hochhauses per Kran angehoben werden. Die Platte zerbrach, zwei Bauarbeiter wurden von Betonteilen getroffen. Ein 18-jähriger Bauarbeiter sei leicht verletzt in ein Braunschweiger Krankenhaus gebracht worden, sein 33-jähriger Kollege zog sich schwere Verletzungen zu und wird im Klinikum Wolfsburg behandelt. kor