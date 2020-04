Filmemacher bringt hunderte Gäste in den Online-Gottesdienst

Hunderte Besucher drängen sich in der Kirche, alle wollen der Predigt des Pastors folgen. Eingebunden in den Gottesdienst sind musikalische Einlagen; der Chor ist hautnah zu erleben, Instrumente, Stimmen und Text für jeden deutlich zu vernehmen. Die Worte des Pastors kommen an, und wer eine Passage mal nicht verstanden hat, der kann sie sich noch mal anhören.

So ungefähr mag die Wunschvorstellung vieler Menschen von einem gelungenen Gottesdienst aussehen. Möglich macht eine Annäherung an dieses Ideal ausgerechnet die Coronakrise. Der Wolfsburger Filmemacher Markus Wendt zeichnet mit seinem Team von Filmpunktton Gottesdienste in vier Wolfsburger Kirchen auf, die er schneidet, ins Internet stellt und dem Sender TV38 zur Verfügung stellt.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Schon seit 2016 habe ich immer wieder Gottesdienste begleitet“, sagt Wendt, „das war lange Zeit eher eine Sache der Freikirchen.“ Die Coronakrise habe dann zu einer größeren Nachfrage geführt. „Über Gerold Müntinga kam der Kontakt zum Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen zustande – in vier zum Kirchenkreis gehörenden Kirchen zeichnen wir nun Gottesdienste auf.“ Wobei die Formulierung "Aufzeichnen“ hier vielleicht unscharf ist: Denn vielmehr inszeniert Markus Wendt mit seinem Team die Gottesdienste. Freund und Kollege Gerold Müntinga übernimmt die Audio-Technik.

„Es ist für die Pastoren ungewohnt, die Leitung abzugeben“, räumt Markus Wendt ein. Aber als Regisseur habe er eine Vorstellung, die er umzusetzen versuche. Er gehe nicht chronologisch vor. „Wenn ein Chor dabei ist, dann drehen wir ihn erst mal ab, damit die Mitglieder so kurz wie möglich vor Ort sind“, so Wendt. Dabei werde immer der Sicherheitsabstand eingehalten. Er würfle den Gottesdienstablauf in der Produktion durcheinander, um im Schnitt wieder zu sortieren. Eine Herausforderung dabei: Schnittfehler zu vermeiden.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Er versuche, mit der Kamera einen Blick einzufangen, der den Besuchern im normalen Gottesdienst verwehrt bleibe. „Da gibt es nur den einen Blick – nämlich den von den Bänken auf den Pastor.“ Seine Kamera ermögliche neue Perspektiven: Auf die Hände des Organisten zum Beispiel. Dadurch ergebe sich eine besondere Atmosphäre, die sich auf die Zuschauer übertrage.

Die Klickzahlen geben Markus Wendt Recht: Hunderte schauen sich die Gottesdienste im Netz an. Der Ostergottesdienst in der Christuskirche wurde mehr als 600 mal angesehen. So viele Gäste würden sich die Kirchen für ihre Gottesdienste vor Ort wohl erträumen – durch die Digitalisierung wird es möglich, mehr Menschen zu erreichen. Darauf ist Filmemacher Markus Wendt stolz. Ebenso wie auf sein Team: „Da gibt es einen starken Zusammenhalt.“ Derzeit arbeite man gemeinsam mit den Kirchen an einem Modell für einen Gottesdienst-Livestream: Für die Zeit, wenn wieder Gäste, wenn auch nur wenige, zu den Gottesdiensten zugelassen werden dürfen.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick