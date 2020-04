Hempel in Wolfsburg liefert Mode bis vor die Haustür

Das Geschäftsleben in Wolfsburg nimmt ganz langsam wieder Fahrt auf. Seit Montag dürfen Läden bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen. Das Modehaus Hempel in der City-Galerie ist seitdem auch wieder für seine Kunden da. „Wir haben uns alle unglaublich gefreut“, sagt Annette Hempel. Die Geschäftsführerin berichtet, welche Maßnahmen das Traditionsunternehmen für die Sicherheit der Kunden ergriffen hat und mit welchen kreativen Ideen die Zeit der Schließung überbrückt wurde.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Wir lassen maximal 40 Kunden pro Etage gleichzeitig rein“, erzählt Hempel. Zur Kontrolle werden am Eingang Marken ausgegeben, die nach der Rückgabe sofort desinfiziert werden. Es gibt Spuckschutze an den Kassen, Abstandsmarkierungen auf dem Boden und alle Mitarbeiter wurden bezüglich der Hygiene- und Sicherheitsregeln geschult, zählt Hempel nur einige Beispiele auf. Natürlich werde auch darauf geachtet, dass sich die Kunden an die Maskenpflicht halten. „Es sind schon wieder deutlich mehr Menschen in der Porschestraße unterwegs“, hat Hempel festgestellt.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Die Zeit der Coronavirus-bedingten Geschäftsschließung hat das Familienunternehmen, das seit 40 Jahren in Wolfsburg ist, unter anderem mit dem Versenden so genannter „Stayhome Fashionbags“ überbrückt. Das Konzept dahinter: Die Kunden können per Mail angeben, welche Kleidungsstücke im Schrank fehlen. Telefonisch werden dann die Wünsche abgestimmt, ergänzt durch Fotos oder Videos. Kurz darauf steht der wiederverwendbare Stofftasche mit den individuell zusammengestellten Artikeln zur Auswahl vor der Haustür.

„Wir haben uns überlegt, wie wir in der Zeit des Stillstands unseren Kunden eine Freude machen und gleichzeitig etwas Umsatz generieren können“, erklärt Geschäftsführerin Hempel. Das Angebot sei gut angekommen worden. Geliefert wurde im Umkreis von 30 Kilometern von Wolfsburg, unter anderem auch nach Braunschweig, Wolfenbüttel und Salzgitter. „Die Kunden können die Outfits ganz in Ruhe zu Hause anprobieren“, sagt Hempel. Umtausch oder Rückgabe der Kleidung erfolgten auch per Kurier. „Alles völlig kontaktlos.“ Der Service der Fashionbags werde auch trotz der Geschäftsöffnung weiter angeboten. „Er richtet sich auch an Menschen, die nicht so mobil sind oder zur Risikogruppe zählen“, erläutert Hempel. In Kürze werde das Modehaus auch mit einem Online-Shop im Internet vertreten sein.

Die Mitarbeiter der hauseigenen Schneiderei fanden in den vergangenen Wochen neben ihrer eigentlichen Aufgabe noch die Zeit, Mundschutze zu nähen. „Wir möchten diese gerne einer Einrichtung spenden“, sagt Annette Hempel.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

4717 Infizierte in Niedersachsen – 23 Corona-Tote in Wolfsburg

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen