Unbekannte pumpen in Neuhaus 700 Liter Diesel aus zwei LKW

Die Polizei Vorsfelde sucht Zeugen zu dem Diebstahl von Dieselkraftstoff aus den Tanks zweier Lastwagen in Neuhaus. Den Ermittlungen nach ereigneten sich die Taten zwischen dem Karsamstag und dem Dienstagmorgen. Beide LKW waren, so schreibt es die Polizei auf einem Firmengelände an der Sandkrugstraße Nahe der Zollstraße abgestellt. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils die Tankdeckel aufgebrochen, der Diesel von insgesamt fast 700 Litern abgepumpt und vermutlich in andere Behälter umgefüllt. Daher hoffen die Ermittler, dass dieser Vorgang beobachtet wurde. Zeugen des Diebstahls wenden sich bitte an die Polizeiwache unter (05363) 809700. red