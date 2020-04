Zu Verkehrsbehinderungen kann es ab Montag bis Ende des Jahres immer wieder in Fallersleben kommen.

Fallersleben. Ab Montag bis Ende des Jahres kommt es auf der Wolfsburger Landstraße an der A39-Anschlussstelle Wolfsburg-West immer wieder zu Behinderungen.

Straßensperrung wegen Brückenarbeiten in Fallersleben

In Fallersleben kann es ab Montag, 20. April, bis voraussichtlich zum 31. Dezember vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen auf der Wolfsburger Landstraße im Bereich der Autobahnbrücke A39 an der Anschlussstelle Wolfsburg-West kommen. Aufgrund der Instandsetzungsarbeiten am Brückenbauwerk der A39 wird laut Stadt die Fahrbahn verschwenkt und das Tempo herabgesetzt. Für beide Fahrtrichtungen verbleiben jeweils zwei Fahrspuren. Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.