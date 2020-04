Corona: Zwei weitere Wolfsburger Altenheimbewohner sterben

Wie die Stadt Wolfsburg berichtet, sind zwei weitere mit dem Coronavirus infizierte Bewohner des Hanns-Lilje-Heims gestorben: eine 79-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann. Die Zahl der Todesfälle in dem Wolfsburger Seniorenheim steigt damit auf 39, die Gesamtzahl auf 41.

Wie berichtet, kam es kürzlich erstmals zu einem Corona-Todesfall außerhalb der Altenheime: Es handelte sich um eine 72-jährige Seniorin. Die Kommune äußert sich nicht zu den Hintergründen. Im Klinikum werden zurzeit sieben Coronapatienten behandelt, jedoch nach städtischen Angaben keiner auf der Intensivstation. Die Zahl der Infizierten stieg im Vergleich zum Montag um einen auf 249.

Bei der Diakonie Wolfsburg, die das Hanns-Lilje-Heim und mehrere andere Wolfsburger Altenheime betreibt, staunt man nach wie vor über eine große Welle der Unterstützung und Hilfsbereitschaft.

Die Malteser spendeten dem Seniorenzentrum Johannes Paul II in Detmerode 120 FFP2-Schutzmasken und 180 Schutzbrillen. Eine Mitarbeiterin der Bauer Media Group aus Hamburg gestaltete Osterkarten für Bewohner der Altenhilfe-Einrichtungen. Osterkarten gebastelt hat auch die sechsköpfige Familie Herzel, die für jeden Bewohner des Hanns-Lilje-Heims eine individuelle Karte vorbereitete. Besonders gefreut hat sich das Team des coronagebeutelten Heims über einen anonymen Brief, der am Samstag einging. „Vielen Dank für alles – Sie sind die Helden unserer Zeit“, hieß es darin. Ebenfalls am Samstag schickte die Autostadt Osterbrötchen in die Altenheime.

Aufmunternde Botschaften schrieben Wolfsburger mit Kreide vor die Heime. So auch in Detmerode, wo vor dem Seniorenzentrum Johannes Paul II umrahmt von einem Blumengruß und einer lachenden Sonne in großen Buchstaben „Alles wird gut“ zu lesen war.

Die Personalsituation im Hanns-Lilje-Heim ist weiter angespannt, das Team hofft jedoch auf Entlastung durch Mitarbeiter, die aus der Quarantäne zurückkehren. „Morgen tritt eine neu eingestellte Mitarbeiterin ihren Dienst im Hanns-Lilje-Heim an. Wir freuen uns, dass es Menschen wie diese Ergotherapeutin gibt, die auch in dieser besonderen Situation angesichts der besonderen Arbeitsbedingungen bereit sind, sich für Menschen mit Hilfebedarf zu engagieren“, schreibt Diakonie-Pressesprecherin Bettina Enßlen.

