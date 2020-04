Entsorgungszentrum Wolfsburg nimmt Samstag Grünabfälle an

Kompostierbare Grünabfälle aus privaten Haushalten können am Sonnabend, 18. April, aus dem Wolfsburger Stadtgebiet zum Entsorgungszentrum Wolfsburg, Weyhäuser Weg 3, in Fallersleben angeliefert werden. Darauf weist die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung hin.

Zu beachten sind dabei folgende Regelungen: Anlieferungen sind nur mit PKW oder PKW mit Anhänger möglich. Es werden ausschließlich Abfälle von Privat angenommen, also keine gewerblichen Grünabfallmengen. Die Annahme erfolgt in der Zeit von 8 bis 14 Uhr, also zwei Stunden länger als an Samstagen sonst üblich. Die Annahmen der Grünabfälle, so die Mitteilung der Stadt weiter, erfolgt zu pauschalierten Preisen. Ein geschlossener PKW wird mit vier Euro, ein PKW mit Anhänger mit acht Euro berechnet. Längere Wartezeiten müssen wegen des erwarteten Andrangs eingeplant werden. Den Weisungen der Mitarbeiter vor Ort ist unbedingt Folge zu leisten. Vor allem ist auf den notwendigen Mindestabstand zu achten.