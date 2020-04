Wolfsburg: So werden an Corona erkrankte Senioren behandelt

Im Zusammenhang mit den zahlreichen Corona-Todesfällen im Hanns-Lilje-Heim bewegt eine Leserin unser Zeitung die Frage, warum die Erkrankten nicht im Krankenhaus behandelt worden seien. Im Heim gebe es sicher keine Beatmungsgeräte, wundert sie sich, und die Kliniken seien doch noch nicht ausgelastet.

Zunächst einmal sollte ein Missverständnis ausgeräumt werden: Nach Angaben der Stadt Wolfsburg, die das Klinikum Wolfsburg betreibt, wurden und werden im Klinikum durchaus Bewohner des Hanns-Lilje-Heims sowie anderer Wolfsburger Pflegeheime behandelt, die mit Corona infiziert sind oder unter Coronaverdacht stehen. „Bei manchen ist oder war eine Beatmung erforderlich“, stellt Elke Wichmann, Pressereferentin der Stadt Wolfsburg, klar.

Tatsächlich wurden jedoch aus verschiedenen Gründen nicht alle verstorbenen Heimbewohner im Klinikum behandelt. Einer dieser Gründe ist, dass einige Senioren aus dem Hanns-Lilje-Heim nach Angaben der Diakonie Wolfsburg und der Kommune verstarben, ohne coronatypische Symptome gezeigt zu haben. Dass bei ihnen post mortem eine Infektion nachgewiesen wurde, kann bedeuten, dass sie am Coronavirus verstorben sind. Ihr Tod kann aber auch andere Gründe gehabt haben.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtete am Dienstag, dass es bei coronainfizierten Altenheimbewohnern zu plötzlichen Atemstillständen komme. Befragte Experten liefern unterschiedliche Erklärungsversuche für plötzliche Todesfälle und atypische Krankheitsverläufe: Aus ihrer Sicht können Alter und Vorerkrankungen eine Rolle spielen, vielleicht aber auch ein Befall des Hirnstamms, von wo aus das Herz-Kreislauf-System und die Atemwege gesteuert werden. Eine durch Viren ausgelöste Entzündung im Hirnstamm könnte laut Peter Berlit einen Atemstillstand auslösen. Für Covid 19 sei das aber noch nicht nachgewiesen, so der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Neurologie.

Bis Dienstag waren nach Angaben der Stadt Wolfsburg 31 mit dem Coronavirus infizierte Senioren aus dem Hanns-Lilje-Heim gestorben. Ob Bewohner ins Klinikum kommen oder nicht, entscheiden nach Angaben der Stadt wie der Diakonie die behandelnden Hausärzte. Einige Heimbewohner haben die Entscheidung schon vorab getroffen – in Form einer Patientenverfügung, in der sie eine künstliche Beatmung oder künstliche Ernährung für sich abgelehnt haben. „Viele Bewohner von Pflegeeinrichtungen haben inzwischen eine Patientenverfügung, die eine intensivmedizinische Versorgung ausschließt, so dass auch aus diesem Grund manche Pflegeheimbewohner nicht entsprechend behandelt werden“, erläutert Stadt-Pressereferentin Elke Wichmann.

Patienten, die im Heim ausreichend oder ohnehin nur noch palliativ versorgt werden können, bleiben im Pflegeheim oder kehren, wenn sie möchten, aus dem Klinikum in die vertraute Umgebung zurück. „In jeder palliativen Situation wird in unseren Altenhilfe-Einrichtungen auch immer über die notwendige Medikation gesprochen, die hilft, das Leiden zu lindern – darauf wird selbstverständlich gerade im Hanns-Lilje-Heim derzeit ganz besonders sorgfältig geachtet“, betont Diakonie-Sprecherin Bettina Enßlen. „Unsere Pflegefachkräfte sind erfahren und ausgebildet für palliative Situationen und haben dabei den einzelnen Menschen im Blick, neu ist leider auch für uns die Häufung der Fälle innerhalb weniger Tage.“

Auch die Ethikkommission der Pflegekammer Niedersachsen, die im Juni 2019 gegründet wurde und die Pflegekammer in ethischen Fragen berät, hat sich vor dem Hintergrund der Sorge vieler Angehörigen um eine menschenwürdige Sterbebegleitung und palliative Versorgung zu Wort gemeldet: „Sterbende Menschen dürfen in unserer Gesellschaft und in dieser Situation nicht allein gelassen werden.“ Das Besuchs- und Betretungsverbot solcher Einrichtungen schütze zweifelsohne Bewohner und Pflegepersonal vor einer Ansteckung, in Situationen am Lebensende müsse nahestehenden Personen von Sterbenden aber die Möglichkeit zur Begleitung und zum Abschied gewährt werden.

Die Ethikkommission ist überzeugt, dass die „Anwendung geltender Hygieneregeln und weitestgehende Abstandswahrung“ dieses auch ermöglichen könne. Für die grundsätzliche palliative Versorgung in Alten- und Pflegeheimen sei nach Ansicht der Kommission eine „vorausschauende gesundheitliche Versorgungsplanung“ nötig. Um eine optimale Behandlung und Betreuung zu garantieren, sollte bei Bedarf auch auf ambulante Hospiz- und Palliativdienste zurückgegriffen werden.

