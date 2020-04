Es ist schon gemein. Während ich diese Zeilen schreibe, ist es draußen grau und usselig. Und was sagt der Wetterbericht zum Wochenende? Genau, Sonne satt. Noch schlimmer wird es in der kommenden Woche. Jeden Tag ein Grad mehr, 20 Grad sollen es am Donnerstag werden. Pff.

Hätte man auch nicht gedacht, dass man sich mal schlechtes Wetter für den April wünscht, oder? Aber es ist doch wirklich frustrierend: Da soll man zuhause bleiben, ja, auch und gerade am Wochenende, und die doofe Sonne tanzt einem vor der Nase rum, ätschibätsch, hier bin ich, komm und hol’ mich doch, Du kriegst mich nicht! Ganz schön unhöflich.

Ich bin ja ein Vertreter einer nervigen Gattung: Menschen, die versuchen, einer schlimmen Situation etwas positives abzugewinnen. Immerhin kein Sonnenbrand! Kein Muskelkater vom exzessiven Spazieren! Endlich Zeit für den Frühjahrsputz! Es gibt so viele gute Gründe, zuhause zu bleiben ...

