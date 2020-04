24 Corona-Todesfälle in Wolfsburg

In Wolfsburg sind nach Angaben der Kommune nun insgesamt 24 mit dem Coronavirus infizierte Senioren gestorben. 23 von ihnen lebten im Hanns-Lilje-Heim, einer im Awo-Seniorenheim. 195 Wolfsburger sind nach städtischen Angaben positiv auf das Virus getestet - elf mehr als am Vortag. So melden Sie...