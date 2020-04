Wolfsburger Krisenstab: „Mund-Nasen-Masken können helfen“

Eine offizielle Maskenpflicht wird es aktuell in Wolfsburg nicht geben, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Der Krisenstab der Stadt empfiehlt den Wolfsburger Bürgern eine selbstgemachte Mund-Nasen-Maske in geschlossenen Räumen, zum Beispiel beim Einkaufen in Läden, in Bussen etc. zu tragen. Dieses Verhalten diene vor allem dem Schutz des Gegenübers.

Weiterhin oberste Priorität in der Versorgung mit medizinischen Schutzmasken bestehe für die pflegerischen Bereiche (unter anderem Klinikum, Pflegeeinrichtungen) und für die Bereiche der kritischen Infrastruktur (unter anderem Polizei, Feuerwehr).

Wer selbstgenähte Baumwoll-Mundmasken spenden möchte, kann diese in einer Spendenbox am Klinikum ablegen. Diese Metallbox befindet sich vor dem Haupteingang des Klinikums (Zugang Sauerbruchstraße).

Das Klinikum bittet, die Masken in Tüten zu verpacken und gern auch mit dem Namen sowie den Kontaktdaten des Spenders zu versehen.

Eine Anleitung zum Nähen von Mund-und Nasen-Masken ist im Internet auf wolfsburg.de/corona zu finden. red

