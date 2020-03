Chefärztin der Wolfsburger Notfallaufnahme bei Markus Lanz

Wolfsburg. Schwerpunktthema ist die aktuelle Corona-Situation in Deutschland. Die Sendung wird am 24. März um 23.50 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Dr. Bernadett Erdmann, Chefärztin der Zentralen Notfallaufnahme im Klinikum Wolfsburg, ist am Dienstagabend, 24. März, zu Gast in der Talkshow von Markus Lanz. Schwerpunktthema der Sendung ist die aktuelle Corona-Situation in Deutschland, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Gesprächspartner sind unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach. Die Sendung wird am 24. März um 23.50 Uhr im ZDF ausgestrahlt. red

