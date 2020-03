Corona-Virus: Theater Wolfsburg stellt Spielbetrieb ein

Das Corona-Virus hat große Auswirkungen auf den Alltag in Wolfsburg. Das Land hatte bereits am Mittwoch Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern untersagt. Die Stadt Wolfsburg rät von der Teilnahme und Durchführung von nicht im Freien stattfindenden Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen ab. Falls Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 200 Personen doch stattfinden, sei sicherzustellen, dass eine Registrierung der Teilnehmer erfolgt. Nachfolgend eine Übersicht der bereits abgesagten Veranstaltungen.

Theater

Alle Veranstaltungen im Scharoun-Theater sowie auch die Vorstellungen des Jungen Theaters im Hallenbad vorerst bis zum 15. April wurden am Donnerstag abgesagt. „Wir sind uns als Theater unserer Verantwortung bewusst und bitten um Verständnis, dass wir der Gesundheit und dem Wohlergehen unserer Gäste unsere höchste Priorität zukommen lassen wollen“, erklärt Intendant Rainer Steinkamp. Abonnenten bekämen schnellstmöglich per Post einen Kartengutschein, der beliebig über die Spielzeit hinaus eingelöst werden könne. Besucher, die im Freiverkauf Karten erworben haben, werden gebeten, diese mit Adresse und Bankverbindung an Theater der Stadt Wolfsburg GmbH, Klieverhagen 50, 38440 Wolfsburg, zu senden. Der Betrag werde erstattet.

Phaeno

Das Phaeno hat in dieser Woche sein Osterferien-Programm „Forschen mit Oma und Opa“ wegen der Corona-Gefahr abgesagt. Ältere Menschen seien durch eine Infektion besonders gefährdet und kleine Kinder oft Überträger, ohne es zu merken, erklärt Phaeno-Pressesprecherin Martina Flamme-Jasper. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme: Die Exponate in Phaeno werden deutlich häufiger gereinigt als normalerweise. Verwendet wird ein Mittel, das nicht nur Fett löst, sondern auch desinfiziert. „Dazu werden Einwegtücher benutzt, die nach jedem Exponat entsorgt werden“, so Flamme-Jasper. „Wir verfolgen die Entwicklung rund das Corona-Virus sehr genau und bereiten uns auf mögliche Szenarien vor. Wir stehen ständig in Kontakt mit der Stadt und tauschen uns regelmäßig mit benachbarten Einrichtungen dazu aus.“

Messe Bawoga

Die für den 24./25. April im Congress-Park geplante größte Baumesse der Region wurde abgesagt. Die Organisatoren der Agentur Move wollen alles rund um die Themen Bauen, Wohnen und Garten nun am 12./13. September präsentieren. „Die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus und unsere Verantwortung um die Gesundheit unserer Aussteller und Besucher hat uns in enger Kooperation mit den zuständigen Behörden dazu veranlasst, die Bawoga zu verlegen“, sagte Veranstalter Jens Rosenberg von Move. „Ein besonderer Dank gilt dem Congress-Park, der schnell und unbürokratisch diesen neuen Termin bestätigt hat.“ Die wichtigsten Aussteller werden auch im September dabei sein“, versichert Rosenberg.

Jazz meets Shanty

Der Maritime Chor Wolfsburg hat entschieden, sein für den 19. April gemeinsam mit den Excelsior Jazzmen geplantes Konzert auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Der Chor berücksichtige damit die gültigen Empfehlungen und insbesondere die Tatsache, dass sowohl Sänger als auch Publikum der Risikogruppe „ältere Menschen“ angehörten. „Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für das später geplante Konzert, können aber auch bei den bekannten Vorverkaufsstellen unter Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden“, sagt Günter Pankoke.

Zukunftstag

Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat den landesweit am 26. März geplanten Zukunftstag für Jungen und Mädchen in Niedersachsen verschoben. Innerhalb der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt waren Veranstaltungen in Wolfsburg, Helmstedt, Königslutter und Schöningen geplant. „Die schon bestehenden Anmeldungen der Schüler für den voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte stattfindenden Zukunftstag bleiben bestehen“, erläutert Organisator Thomas Figge von der Polizei Wolfsburg.

Holzbank-Theater

Das Holzbank-Theater in Reislingen hat die Vorstellung „Paris, mon Amour“ am Samstag abgesagt. Auch alle weiteren geschlossenen Veranstaltungen im März fallen aus. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Unser kleines Theater ist auf Einnahmen dringend angewiesen, aber wir wollen uns auch der Verantwortung stellen. Wir hoffen, dass wir im April unser Programm fortsetzen können“, schreiben Ozana und Cristian Costin.

Reitturnier

Der Reit- und Fahrverein Vorsfelde hat seine Hallenturniere am 14./15. März (Dressur) und 21./22. März (Springen) abgesagt. „Unsere Gesundheit und die unserer Gäste hat für uns oberste Priorität“, sagte RFV-Pressesprecherin Sabine Scharke-Krüger.

Jahresversammlungen

Die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte hat ihre für Samstag (18 Uhr) angesetzte Jahresversammlung abgesagt. Auch die Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Almke sowie die Mitgliederversammlung des Fördervereins am Samstag entfällt. Das DRK Sülfeld verzichtet auf seine Mitgliederversammlung am Samstag in der Mehrzweckhalle.

Kiddy-Markt

Der für Sonntag, 15. März, von 11 bis 14 Uhr im Congress-Park vorgesehene Second-Hand-Markt rund ums Kind entfällt.

