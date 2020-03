Florian Krause rührt die Werbetrommel für zweites Benefizkonzert

Mitte des Monats ist es nach langer Vorbereitungszeit wieder so weit: Die zweite Hospiz-Benefiz-Show von Florian Krause startet am 14. März im Hallenbad. Um auf die Fortsetzung der gelungenen Spendenaktion von 2018 aufmerksam zu machen, hat er unter anderem am Dienstag ein Video mit Wobstories...