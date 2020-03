Abschiedsempfang für den Wolfsburger Apotheker Gunter Nabel

Am Samstag um 16.28 Uhr sagte Apotheker Gunter Nabel zu seinen Gästen im Kulturzentrum Hallenbad den Satz: „Das war’s mit dem Apothekenkapitel. Jetzt starten wir mit einem Konzert in meinen neuen Lebensabschnitt mit dem Schwerpunkt Musik und Kunst.“ Damit ging eine Ära in Wolfsburg zu Ende....