Die Wolfsburger Josephina Berg und Manuel Berkenhagen siegen

Göttingen/Wolfsburg. Sie erhalten Medaillen bei der Mathematik-Olympiade und zeigen, was an logischem Denken und kreativem Umgang mit mathematischen Methoden in ihnen steckt.

219 Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 12 haben sich am Wochenende zur niedersächsischen Landesrunde der Mathematik-Olympiade zum geistigen Spitzensport im Mathematischen Institut der Georg-August-Universität Göttingen getroffen. In zwei vierstündigen Klausuren konnten die Schüler zeigen, was an logischem Denken, Kombinationsfähigkeit und kreativem Umgang mit mathematischen Methoden in ihnen steckt.

Bei der Siegerehrung in der Aula der Georg-August-Universität wurden zwölf Gold-, 25 Silber- und 37 Bronzemedaillen sowie 21 Anerkennungspreise an die Mathe-Olympioniken vergeben, wie die Stiftung Niedersachsen Metall mitteilt. Über den begehrten Schulpreis konnten sich die Schüler des Wilhelm-Gymnasiums in Braunschweig freuen. Aus Wolfsburg waren in ihrer Altersklasse erfolgreich: Josephina Berg vom Ratsgymnasium (7. Klasse/Bronzemedaille) und Manuel Berkenhagen vom Gymnasium Fallersleben (7. Klasse/Anerkennungspreis).

Die Mathematik-Olympiade ist ein jährlich bundesweit angebotener Wettbewerb, an dem mehr als 125.000 Schüler teilnehmen. In Niedersachsen unterstützt die Stiftung Niedersachsen Metall den Wettbewerb finanziell. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, junge Menschen für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu begeistern. red